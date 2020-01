Continua a vincere la squadra dei galletti. Ieri sera, al San Nicola, il Bari ha battuto la Sicula Leonzio con un gol di Simone Simeri arrivato al 39esimo minuto di gioco.

Una vittoria che porta i biancorossi a meno 6 punti dalla Reggina, battuta in casa dalla Virtus Francavilla.

Non una partita facile per la squadra barese. Gli uomini di Vivarini hanno sofferto contro la formazione di Grieco. Ora il Bari deve raccogliere tutte le forze per prepararsi alla partita di domenica 26, giornata in cui i galletti potranno scontrarsi con la Reggina e riuscire ad arrivare a meno 3 dal podio.