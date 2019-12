Il Bari non tradisce e come da pronostico torna da Rende con altri 3 punti, imponendosi in trasferta con il risultato di 0-3. Vivarini sale così a quota 33 punti e al quarto posto in classifica, in attesa di Potenza-Picerno, ma la distanza dalla capolista Reggina, vincitrice sul campo del Teramo, rimane sempre di 10 lunghezze.

Contro il fanalino di coda del girone C di Serie C, è Simeri al minuto 22′ a sbloccare il match con un gollonzo: l’attaccante biancorosso, calciandosi la palla addosso all’altro piede, sorprende il portiere avversario con una traiettoria beffarda. Immancabile il gol di bomber Antenucci: pochi minuti prima della fine del primo tempo, l’ex Spal scappa via sul filo del fuorigioco, resiste a ben due difensori del Rende e col destro sigla il raddoppio. Freddo e glaciale invece al minuto 61′ dagli undici metri: Antenucci fa 0-3 e sigla la sua 13a rete in campionato.

Dal suo arrivo sulla panchina del Bari, Vivarini non ha mai perso collezionando cinque pareggi e sette vittorie. Un ottimo rollino di marcia che ha riportato la squadra biancorossa nelle posizioni alte di classifica. In attesa di possibili e importanti rinforzi dal mercato, ora i Galletti prepareranno la delicata sfida in programma al San Nicola nel prossimo turno di campionato contro il Potenza.