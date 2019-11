Nessuna sorpresa nel derby pugliese in programma nel 14° turno del girone C di Serie C. Il Bari batte il Bisceglie con il risultato di 0-3, grazie ad una doppietta decisiva di bomber Antenucci e alla rete messa a segno da Di Cesare: Vivarini sale così al quarto posto in classifica ma i punti di distanza dalla capolista Reggina rimangono sempre otto.

Come da previsione è il Bari a fare sin dai primi minuti la partita. La prima svolta del match arriva al minuto 19′: s ugli sviluppi di un calcio d’angolo Schiavone viene atterrato in area di rigore, per l’arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Antenucci è glaciale dagli undici metri e porta in vantaggio i biancorossi.

L’ex attaccante della Spal si ripete qualche minuto dopo, finalizzando una b ellissima azione in velocità del Bari. Dopo uno splendido triangolo con Hamlili, Antenucci entra in area nerazzurra e batte con un destro in diagonale rasoterra l’incolpevole Casadei. Nono gol in undici presenze per lui, l’undicesimo stagionale se considerate tutte le competizioni.

I galletti mantengono il pallino del match per l’intera partita, il Bisceglie fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Frattali. Di Cesare da calcio d’angolo sigla il tris con un perfetto terzo tempo e chiude il match. Vivarini mantiene l’imbattibilità sulla panchina biancorossa, il Bari risale posizioni in classifica riportandosi al quarto posto tornando alla vittoria dopo due pareggi consecutivi. Nel prossimo turno Antenucci e compagni faranno visita alla Paganese: un altro match dove è obbligatorio vincere per rientrare in corsa per il primo posto che assicura la promozione diretta in Serie B.