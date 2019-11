“Due mesi fa non mi voleva nemmeno mia madre a casa e adesso ho raggiunto la doppia cifra”. Il commento a caldo di Antonio Giulio Picci ai microfoni di Telesveva è esilarante, ma pieno di verità. Prima di militare nella Vigor Trani, il calciatore barese non aveva ancora una squadra. Nella partita contro il Gallipoli, il 34enne ha vestito per un attimo i panni di Cristiano Ronaldo, portando la sua squadra alla vittoria con un gol in rovesciata.

“Ho dimostrato di essere il più forte, su questo non ci sono dubbi. Questo gol – continua Picci – non si vede in Serie D o in Serie C: sfido chiunque a dire il contrario”. Il 34enne ha un trascorso in serie B con il Brescia e in C1 con il Barletta, il centravanti ex Bitonto, Gravina, Turris, Matera, Martina, ha lasciato quasi sempre il segno in tutte le squadre in cui ha militato, soprattutto in serie D.