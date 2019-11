Medaglia d’oro per il pugliese Vito Dell’Aquila durante i campionati europei di Taekwondo che in questi giorni si sono svolti a Bari al Palaflorio. L’atleta di Mesagne, nella categoria pesi al di sotto dei 58 chili, dopo tanta fatica nei combattimenti svolti in giornata, è arrivato in finale contro l’irlandese Woolley.

La finale non è iniziata nel migliore dei modi. L’azzurro si è trovato sotto addirittura 4-0 all’inizio del combattimento. La voglia di vincere nella sua terra ha prevalso su tutto e, con un punteggio di 24 a 22, Vito Dell’Aquila si è laureato campione d’Europa.

Foto di Saverio De Giglio 1 di 6