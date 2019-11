Dal gol in rovesciata alla Cristiano Ronaldo alla rete impossibile da sbagliare. Se Antonio Picci, il barese giocatore della Vigor Trani, ha fatto sognare i suoi tufosi con l’eurogol che l’ha portato alla ribalta, dall’altra parte c’è l’attaccante Ebrima Njie del Maratea che ha sbagliato un gol a porta vuota nella partita contro la Virtus Latronico, nel campionato di seconda categoria. Lo stesso telecronista è incredulo. L’attaccante per ben due volte non è riuscito a mettere la palla in rete, prima colpendo la traversa e poi mandandola fuori campo.

