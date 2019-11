Mattia Pica, bimbo barese di 8 anni, è stato convocato per una settimana di allenamento con i pari età della FC Barcellona presso le strutture della Ciutat Esportiva Joan Gamper, nella capitale catalana. A darne notizia è L’ASD LEVANTE AZZURRO, società in cui milita Mattia, a detta di molti un vero talento naturale. L’indimenticabile esperienza è in programma nel periodo compreso tra il 25 novembre ed il 1 dicembre 2019.

Non solo. Mattia ha ricevuto anche la convocazione per rappresentare il Team Italia nella Barça Academy World Cup 2020 under 10 in programma, sempre a Barcellona, nei giorni tra il 6 ed il 9 aprile 2020. La scelta di convocare Mattia è stata presa in relazione all’ottimo comportamento tenuto dall’atleta, dentro e fuori dal campo, durante il Barça Camp svolto questa estate presso il nostro Levante Sport Center.

A Mattia l’augurio dell’ASD LEVANTE AZZURRA. “Una grande gioia e motivo d’orgoglio che premia un atleta che si è sempre distinto per le sue capacità tecniche e per i suoi risultati sportivi in tutti i suoi momenti con la nostra famiglia. Buon divertimento Mattia”

