Pronti, via. Il Bari vince 3 a 2 contro la Paganese all’esordio della stagione ufficiale nel gruppo I di Coppa Italia. Decisiva la doppietta del centravanti di razza, Mirco Antenucci.

Ad aprire le marcature era stato Kupisz, ma la Paganese aveva pareggiato subito con Caccetta. Nella ripresa il Bari ristabilisce il vantaggio con la prima rete di Antenucci, ma i campani ristabiliscono la parità con alberti a una decina di minuti dal fischio finale. Sul finire della gara, però, Antenucci sfodera un colpo dei suoi e mette il risultato in cassaforte con una girata imparabile per il numero uno della Paganese.

Alcuni biancorossi sono apparsi visibilmente non ancora al massimo della condizione, ma il Bari ha tenuto comunque il pallino del gioco in ogni parte del campo. Prossimo impegno il 18 agosto per il prossimo turno di coppa contro l’Avellino. Avanti tutta con la preparazione per arrivare tirati a lucido in occasione della partita particolarmente sentita dalla tifoseria barese, che anche contro la Paganse non ha fatto mancare il proprio supporto.