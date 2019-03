Contento ma a metà. Mister Cornacchini, nonostante la vittoria per 3 a 1 con il Messina bacchetta i suoi giocatori. “Tante occasioni sono state perse, abbiamo concesso più di quello che dovevamo. Sono contento per la vittoria, ma dobbiamo essere più bravi a concretizzare”.

Il tecnico della SSC Bari Calcio durante la conferenza stampa non ha nascosto la sua insoddisfazione per alcuni cali di concentrazione e gli errori individuali. “I nostri errori hanno condizionato la partita, se pensiamo al rigore a favore del Messina. Era un campo difficile, stretto, e verticalizzare non era facile. Per fortuna ci siamo riusciti in più occasioni, ma dobbiamo ancora lavorare”.