Riccio segna al minuto 60 e la SSC Bari rimedia la seconda sconfitta in campionato sul campo della Turris. Al fischio finale i tifosi della squadra padrona di casa fanno festa sugli spalti, i giocatori si abbracciano in campo.

Il campionato è riaperto, ma oggi la copertina la dedichiamo allo steward di Torre dei Greco, al quale possiamo senza dubbio assegnare il premio fair play di questa giornata.

L’uomo, in diretta su Dazn si esibisce in una grande performance sportiva, esibendo il doppio dito medio, con tanto di invito godereccio ai tifosi biancorossi. Come si dice in questi casi: incassa e porta a casa.