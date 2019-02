Il prefetto di Messina ha emesso divieto di vendita di biglietti per i residenti pugliesi, disponendo la chiusura del settore ospiti dello stadio. La decisione è arrivata dopo i tafferugli registrati all’imbarcadero del porto siciliano. Per evitare gli scontri il prefetto ha negato la trasferta ai tifosi biancorossi per la partita che si svolgerà domenica contro il Città di Messina. Intanto la squadra di mister Cornacchini continua con la preparazione. Per fortuna, passata l’influenza, è tornato ad allenarsi il difensore Mattera.

