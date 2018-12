Il Bari sbanca Portici e prova la fuga. I biancorossi vincono per 3-0 grazie ai gol di Simeri, Cacioli e Neglia e approfittando dei risultati positivi degli altri campi volano a +9 dal secondo posto: perdono infatti Turris e Nocerina mentre il Marsala si ferma sul pari.

Qualche sorpresa nell’undici titolare scelto da Cornacchini. Oltre a Pozzebon il tecnico deve rinunciare a Bolzoni così in campo il Bari si schiera con un 4-2-3-1: davanti a Marfella ci sono Nannini, Di Cesare, Cacioli e Turi; la diga di centrocampo è composta da Feola e Hamlili mentre Neglia, Bollino e Piovanello supportano Simeri. In panchina, oltre a Floriano, ci sono i due nuovi acquisti Bianchi e Iadaresta.

Pronti, via e il Bari passa subito in vantaggio. Calcio d’angolo di Hamlili, la palla sbuca nell’area piccola dove c’è la zampata vincente di Simeri. La reazione del Portici è immediata ma si riduce solo a qualche calcio d’angolo mal sfruttato e soprattutto a un tiro di Coratella su cui fa buona guardia Marfella. Poi i biancorossi hanno almeno due nitide occasioni per raddoppiare, prima con Di Cesare che si fa ribattere il tiro da distanza ravvicinata dopo la sponda di Cacioli, e poi con Piovanello che lanciato da solo verso la porta ritarda l’assist facile per Simeri. Nel finale un paio di punizioni dalla distanza per i padroni di casa finisco sul fondo senza impensierire Marfella.

Nella ripresa il Bari chiude subito il match. Ancora una volta sono letali i calci piazzati: cross dalla bandierina di Neglia e colpo di testa perfetto di Cacioli. Il raddoppio taglia le gambe al Portici comunque mai in partita. Al 70′ arriva il tris firmato Neglia lanciato a rete da un bel lancio di Hamlili e molto freddo nel battere Antico. La girandola di cambi (nei biancorossi esordiscono anche Bianchi e Iadaresta) non cambia la partita. Unico sussulto per i padroni di casa è una clamorosa palla gol capitata sui piede di Caffariello che però spreca malamente.

PAGELLE

PORTICI (4-2-3-1): Antico 6; Boussada 5 Panico 5 Atteo 5 Sall 5.5; Cretiella 5.5 Felleca 5; Vaccaro 5.5 Onda 6.5 Nappo 5; Coratella 5

BARI (4-2-3-1): Marfella 6; Nannini 6 (Bianchi 6) Di Cesare 6.5 Cacioli 7 Turi 6; Feola 6 Hamlili 6.5 (Mattera 6); Neglia 7 Bolllino 5 (Iadaresta 5.5) Piovanello 5.5 (Langella 5.5); Simeri 7.5 (Liguori sv)