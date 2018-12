Il massimo risultato col minimo sforzo. Al Bari di mister Cornacchini basta un gol del difensore-goleador Valerio Di Cesare (terzo gol tra le mura del San Nicola) per battere il Troina e infilare la quinta vittoria consecutiva senza subire gol. Una prestazione non spettacolare dei biancorossi che però restano a +9 dalla Turris seconda in classifica. Cade di nuovo, invece, la Nocerina.

Alcune novità nell’undici titolare scelto da mister Cornachini tra defezioni e impegni ravvicinati. Senza Hamlili (squalificato) e Floriano (infortunato) in campo scende una difesa inedita con Mattera terzino sinistro, Bianchi a destra (per lui esordio dal primo minuto) e la coppia Cacioli-Di Cesare in mezzo. A centrocampo ci sono Bolzoni e Langella con Bollino, Neglia e l’altro esordiente dall’inizio, Liguori, a supportare Simeri.

Partenza blanda del Bari che controlla il ritmo del gioco ma non punge: fino alla mezzora, anzi, l’unica occasione vera è del Troina con Ferreira che mette i brividi alla Curva Nord e a Marfella colpendo la traversa su punizione. Il Bari si desta al 34′ e il protagonista è Simeri: l’ex attaccante della Juve Stabia prima guadagna un calcio d’angolo con un tiro da posizione angolata e poi sul cross successivo costringe il portiere ospite a una respinta corta su cui si avventa Di Cesare che di testa trova il gol del vantaggio.

Nella ripresa il copione si ripete: Bari poco brillante e sornione, ma in controllo del match col Troina a tratti intraprendente ma mai realmente pericoloso dalle parti di Marfella. I siciliani, però, perdono lucidità col passare dei minuti. Al 60′ è l’estremo difensore ospite a regalare la palla del possibile raddoppio a Feola che però è lento nel concludere a rete mentre il successivo cucchiaio di Bolzoni è troppo lento e viene respinto dalla difesa. Il gol del 2-0 arriva al 65′ ma Mattera è in palese fuorigioco sul tiro da fuori area di Langella. Nel finale da segnalare la doppia espulsione per il Troina che in 9 però resiste alle offensive, in realtà non troppo convinte, degli uomini di Cornacchini.

PAGELLE

BARI (4-2-3-1): Marfella 6; Bianchi 6 Cacioli 6.5 Di Cesare 7 Mattera 5.5; Bolzoni 6.5 Langella 6.5; Bollino 5.5 Neglia 6 Liguori 5.5; Simeri 6

TROINA (3-4-3): Polizzi 6; Moudoumbou 5 Bonfini 5 Saba 5.5 Ruano 5.5; Boscaglia 5.5 Ceesay 5.5 Sidibe 5; Adeyemo 5 Ferreira 6 Musso 5