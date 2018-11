Vista la decisione iniziale da parte della Prefettura di Catania, non condivisa dalla società siciliana, di mettere a disposizione solo 50 biglietti per la partita contro l’Acireale, i tifosi del Bari non si sono scoraggiati e alla partenza hanno voluto salutare e dare un forte in bocca a lupo alla squadra. Brienza e compagni non hanno negato un selfie ai loro tifosi che in aeroporto hanno sostenuto la loro squadra prima della ottava giornata del campionato di serie D.

Per fortuna la Prefettura in questi ultimi minuti ha cambiato idea, visti anche gli ottimi rapporti con tra le due società, mettendo così in vendita 200 biglietti. I biglietti, fanno sapere dalla SSC Bari, potranno essere acquistati esclusivamente dalla Tabaccheria D’Amato in via Quintino Sella, 229 a Bari, previa presentazione di un documento di identità, entro le ore 19 di oggi.