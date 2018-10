Niente pokerissimo per il Bari. Il sogno di infilare la quinta vittoria consecutiva si infrangono sulla traversa colpita da Brienza a tempo praticamente scaduto, forse il segnale che non era propria giornata. In campo, però, si è visto probabilmente il Bari meno brillante visto fin qui in campionato: merito della Turris, prima squadra a mettere davvero in difficoltà gli uomini di Cornacchini specie nel primo tempo in cui i campani avrebbero meritato anche qualcosa in più. Nella ripresa inutile pressing barese con diverse occasioni da gol.

Cornacchini sceglie di lasciare in panchina Brienza con Floriano. In campo l’ormai solita difesa con Aloisi, Cacioli, Di Cesare e D’Ignazio davanti a Marfella. Bolzono playmaker passo con Hamlili e Piovanello sui fianchi poi Bollino a fare da suggeritore a Neglia e Simeri.

Il primo tempo è equilibrato e molto combattuto ma a farsi preferire è la Turris: la squadra campana sembra più concentrata e riesce a mettere in difficoltà il Bari soprattutto sulle corsie esterne. Dei “corallini” sono infatti sono infatti le prime occasioni da gol, clamorosa quella all’undicesimo di Cunzi che in area gira in porta un cross arrivato da sinistra ma trova Marfella pronto alle respinta. Gli uomini di Cornacchini sono invece imprecisi e si affidano troppo ai lanci lunghi su cui Simeri può far poco isolato fra i difensori ospiti. Anche i galletti hanno però la grande occasione per passare in vantaggio: cross dalla destra di Neglia, lisciano tutti ma sul contro-cross di Piovanello c’è Bollino che prova il gran gol di tacco ma il pallone viene respinto sulla linea. All’intervallo 0-0 ma ospiti che sembrano più in palla.

Nella ripresa il Bari prova a prendere in mano il pallino del gioco facendo girare di più la palla e alzando il baricentro. L’operazione riesce: col passare dei minuti la Turris si affaccia sempre meno nella metà campo avversaria affidandosi a pochi e sempre meno pericolosi contropiedi. Tuttavia il risultato non cambia. I galletti sono sempre troppo imprecisi nell’ultimo passaggio mentre né Simeri né Neglia sembrano essere in giornata: quest’ultimo va vicino al gol con un bel tiro a giro di sinistro mentre da calcio d’angolo è pericoloso Di Cesare che manda alto. Nemmeno gli ingressi di Floriano e Brienza cambiano la storia. I due costruiscono la palla gol più clamorosa a dieci minuti dal termine: cross di Piovanello, tocco a colpo sicuro di Brienza respinto sulla linea e poi bolide dell’ex Foggia a porta semi-vuota che finisce al lato. A recupero quasi scaduto ancora Brienza colpisce la traversa su una punizione dal limite dell’area.

Il Bari resta comunque in testa alla classifica con 13 punti, a tre distante dalle inseguitrici Locri e Acireale (10). Nella prossima giornata il Bari affronterà in trasferta il Marsala.

PAGELLE

BARI (4-3-3): Marfella 6.5; Aloisi 5.5 Cacioli 6 Di Cesare 6 D’Ignazio 5.5; Bolzoni 5 (Feola 6) Hamlili 6 D’Piovanello 5.5; Bollino 5 (Floriano 6) Neglia 6 (Brienza 6.5) Simeri 5.5 (Pozzebon 5.5)

TURRIS (4-3-3): Casolare 6; Esempio 6 Di Nunzio 6.5 Varchetta 6 Auriemma 6; Fabiano 6 Vacca 6 Aliperta 6; Cunzi 6.5 Longo 6.5 Celiento 6