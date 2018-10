Arriva a Marsala il primo pari esterno del Bari. Finisce 1-1 allo stadio “Nino Lombardo Angotta” dove fanno tutto i padroni di casa: autogol di Benivegna e pareggio di prezzabile, entrambi su calcio d’angolo. Partita brutta e noiosa, dove l’intensità e l’organizzazione degli azzurri hanno avuto la meglio sulla tecnica e l’esperienza dei biancorossi. Colpa anche di un campo non in ottime condizioni (per usare un eufemismo) e che ha condizionato la partita e in particolare il Bari. La serie D, però, è anche questa.

C’è una novità dell’ultima ora in casa Bari: D’Ignazio esce malconcio dal riscaldamento e al suo posto scende in campo Nannini. A completare la difesa ci sono Aloisi, Cacioli e Di Cesare, a centrocampo turno di riposo per Bolzoni, al suo posto c’è Feola con Hamlili e Piovanello ai lati. In attacco torna Soriano con i “soliti” Neglia e Simeri.

Partita molto combattuta e poco spettacolare fin dai primi minuti. Si fatica a giocare palla a terra ed entrambe le squadre si affidano molto ai lanci lunghi. Il primo squillo è di Piovanello che ci prova dai 20 metri ma spedisce fuori, ancora da più lontano cerca senza fortuna il gol della domenica Floriano. Bella la sgroppata di Nannini che scambia con Floriano, supera due uomini ed entra in area ma si fa fermare sul più bello. Il Bari, però, non riesce mai a creare vere palle da gol e non trova mai il tiro nello specchio. Dall’altro lato Marfella è inoperoso fino al 35′ quando un bel lancio di Candiano libera Tripoli al tiro ma il portiere scuola Napoli respinge senza affanni. Per sbloccare il risultato serve quindi un calcio piazzato: angolo battuto da Hamlili e Benivegna spizza anticipando Cacioli ma sorprendendo il proprio portiere. L’autogol porta in vantaggio il Bari a pochi minuti dalla fine del primo tempo.

Nella ripresa lo spartito del match non cambia più tanto. Molti palloni alti su cui, però, il Marsala sembra essere più a suo agio. I siciliani vanno vicini al pareggio con Candiano e il sempre pericoloso Tripoli ma il pari arriva su calcio d’angolo anche per i padroni di casa: cross di Sekkoum, inserimento e colpo di testa perfetto di Prezzabile. Il pareggio sveglia il Bari che si getta in avanti più col cuore che con la testa: mancano sempre le vere occasioni da gol con Simeri e Neglia mai pericolosi. Nemmeno l’ingresso di Pozzebon prima e Brienza poi (con cambio mudulo) permettono il cambio di passo.

PAGELLE

MARSALA (4-4-2): Giappone 6; Benivegna 5 Sekkoum 6 Maraucci 6 Galfano 6; Sekkoum 6 Corsino 5.5 Candiano 5.5; Tripoli 7 Prezzabile 6.5 Balistrieri 5.5

BARI (4-3-3): Marfella 6.5; Aloisi 6 Di Cesare 6 Cacioli 6 Nannini 6.5; Feola 5.5 Hamlili 6 (Brienza 6) Piovanello 6.5 (Langella s.v.); Floriano 5 (Bolzoni 6) Neglia 5 (Pozzebon 5.5) Simeri 5