Prima giornata senza confronto fra tifoserie al San Nicola. È infatti arrivato il divieto di trasferta per i supporter della Turris dopo la segnalazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza sulle Manifestazioni Sportive(Casms). La vendita dei biglietti è stata negata per i residenti a Torre del Greco.

Le società hanno invitato tutti i tifosi già in possesso del biglietto per la trasferta a non partire per il capoluogo pugliese e a chiedere il rimborso nel punto vendita autorizzato in cui è stato acquistato il biglietto.