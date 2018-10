Il Bari ritrova gol e sorriso. Dopo due pareggi consecutivi, i biancorossi tornano alla vittoria battendo per 3-0 il Locri al San Nicola. Un successo significativo, più che per la classifica, soprattutto per la prestazione: gli uomini di Cornacchini sono tornati a mostrare sicurezza e un gioco di qualità superiore, a tratti anche spettacolare. Floriano e Pozzebon firmano i gol nel primo tempo, Simeri il tris nel recupero.

Cornacchini, che già deve fare a meno degli infortunati D’Ignazio e Aloisi, si presenta con alcune novità anche in attacco. Davanti a Marfella ci sono Turi (all’esordio), Nannini, Di Cesare e Mattera. A centrocampo Bolzoni, Hamlili e Piovanello mentre in avanti Brienza a suggerire per Floriano e la novità Pozzebon. In panchina Neglia e Simeri.

Parte forte il Bari che nei primi minuti mette subito paura agli ospiti con un fraseggio veloce e di qualità. In grande spolvero soprattutto Floriano e proprio da lui nasce l’immediato vantaggio: controllo perfetto col tacco dell’ex Foggia, palla in mezzo e inserimento puntuale di Pozzebon che firma la sua seconda rete in campionato. Il Locri prova a reagire ma, a parte qualche innocuo cross da calcio piazzato, non mette mai davvero in difficoltà Marfella. E allora il Bari prova a chiudere i conti con alcune azioni spettacolari: al 25′ clamorosa occasione per il raddoppio con uno scambio Floriano-Pozzebon e tocco morbido, forse anche troppo, di quest’ultimo che trova il salvataggio sulla linea del centrale ospite. Vicino al gol anche il giovane Piovanello che salta 3 uomini ma una volta entrato in area si fa deviare in angolo il tiro. Al 35′ il 2-0 diventa realtà: Nannini lancia Piovanello, cross perfetto e testa di Floriano che batte il portiere. A cinque minuti dall’intervallo tiro a giro di poco fuori di Floriano dopo l’ennesimo triangolo veloce con Floriano.

Anche l’esordio del secondo tempo è a chiare tinte biancorosse con Brienza che va vicinissimo al suo primo sigillo personale in stagionale ma sul suo tiro il portiere ospite fa gli straordinari. Bari di gran lunga padrone del campo e ancora pericoloso con Pozzebon che lanciato verso la porta salta il portiere ma da posizione defilata spreca al lato. Troppo timida, invece, la reazione del Locri che si fa vedere con un paio di tentativi deboli e velleitari ma non sembra davvero in grado di impensierire gli avversari. Col passare dei minuti l’atteggiamento dei calabresi sembra quasi arrendevole mentre il Bari prova a divertirsi e sfiora il tris in più occasioni: l’unico brivido lo regala Marfella che si avventura in un dribling improvvido e rischia di perdere palla sul pressing degli attaccanti avversari. A tempo praticamente scaduto c’è poi spazio per il 3-0 di Simeri servito in area da Neglia.

PAGELLE

BARI (4-3-1-2): Marfella 6; Nannini 6.5 Di Cesare 6.5 Mattera 6 Turi 6; Bolzoni 6.5 Hamlili 6.5 Piovanello 7 (Langella 6.5); Brienza 7 (Neglia s.v.) Floriano 7.5 (Feola s.v.) Pozzebon 6.5 (Simeri 6.5)

LOCRI (4-3-3): Pellegrini 5.5; Coluccio 5.5 Isabella 5 De Marco 6 Pirrone 5.5; Pagano 5 Bruzzese 5.5 Condomitti 5.5; Strumbo 5 Angotti 5.5 Pannitteri 5

