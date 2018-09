Si alza finalmente il sipario sul nuovo Bari. Dopo settimane di allenamenti top secret e lavoro sottotraccia, il presidente biancorosso Luigi de Laurentiis ha inaugurato ufficialmente la stagione della Ssc Bari presentando squadra, staff tecnico ma anche logo e campagna abbonamenti.

Grande curiosità per conoscere i componenti della rosa, per la maggior parte giovani e semi sconosciuti presentati ufficialmente per la prima volta. Applausi e foto per tutti ma una vera e propria ovazione è stata riservata, come era prevedibile, a Ciccio Brienza: “Siamo pronti per questa avventura – ha dichiarato de Laurentiis – Abbiamo deciso di presentare la squadra alla stampa ma in accordo col Sindaco Decaro nei prossimi giorni organizzeremo anche un incontro con la città”.

Subito dopo la squadra è stato svelato anche il nuovo logo: “Questo galletto è rimasto più nel cuore dei tifosi – spiega l’ideatore Silvio Boezio – Quindi abbiamo cercato di modernizzarlo cercando di legarlo alla città. Il galletto infatti ricorda una vela mentre la cresta rappresenta una torcia che è simbolo dello sport e del fuoco che i baresi hanno dentro”.

La campagna abbonamenti partirà alle ore 11 di lunedì 17 settembre: si potranno sottoscrivere allo stadio San Nicola, online e in tutte le rivendite TickOne. I costi sono confermati: 90 euro per la curva, 120 per la tribuna fino ai 250 euro per i posti d’onore. Saranno aperti tutti i settori tranne la curva sud.

1 di 5