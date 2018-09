Tutto pronto (o quasi) per l’esordio casalingo del Bari. Mentre all’interno dell’impianto fervono gli ultimi preparativi per la gara di domenica, nella sala stampa del San Nicola c’è stato un simbolico passaggio di consegne tra il sindaco Antonio Decaro e il presidente Luigi De Laurentiis che poi si sono concessi anche un piccolo “giro di campo”.

Il primo cittadino ha messo in chiaro i termini dell’accordo: “Abbiamo concesso il campo di gioco dello stadio e dell’antistadio, le gradinate e alcune aree degli uffici. Essendo la società in serie D ha necessità di spazi meno grandi rispetto al passato. Il parcheggio esterno invece sarà gestito dall’Amtab”.

“Al momento non c’è l’idea di una concessione a 90 anni – ha chiarito Decaro – ma con la società stiamo ragionando per una concessione pluriennale per cui faremo un bando di gara”. Pochissime parole, invece, sul ricorso presentato da Giancaspro: “Non ne voglio parlare – ha chiuso il Sindaco – vi dico solo che non ho letto tutte le pagine del ricorso per disgusto”.

“Anche se siamo in serie D ci teniamo a presentare lo stadio nel miglior modo possibile – ha spiegato il presidente biancorosso De Laurentiis – in questa settimana stiamo lavorando molto e velocemente. In queste ore stiamo ultimando gli ultimi preparativi come per esempio il numero di steward, il sistema di video-sorveglianza, la biglietteria e l’accoglienza degli ospiti. Ma per domenica siamo pronti”