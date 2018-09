Primo gol del nuovo Bari al San Nicola, prima doppietta in biancorosso. Una domenica da incorniciare per Samuele Neglia, sicuramente l’uomo partita della gara vinta dai galletti per 4-1 contro la Sancataldese.

“Non dobbiamo cullarci del fatto che siamo un’ottima squadra, tutti gli avversari vorranno dare qualcosa di più contro di noi” ha detto l’attaccante ex Siena e Viterbese in mixed zone per poi soffermarsi sui due gol nati entrambi da combinazioni con Floriano: “Bisogna sottolineare la grande palla che ha dato Floriano, poi l’azione si è conclusa nei migliori dei modi. Le sue qualità non si discutono”.