L’inattesa sconfitta col Bitonto in Coppa Italia non ferma la corsa agli abbonamenti. Sono oltre 7mila quelli sottoscritto ad oggi mentre le “Bari fan card” hanno superato quota 8mila.

Intanto è partita la caccia ai biglietti per la sfida di domenica al San Nicola contro la Cittanovese: La vendita è attiva su listicket.it e nei punti vendita Listicket. Domenica 30 settembre la biglietteria dello stadio San Nicola alla porta 22 sarà aperta con due postazioni dalle ore 9 alle ore 12. Dopo le ore 12 sarà comunque possibile acquistare i biglietti online e nei punti vendita.

In vista della sfida di domenica la squadra si è allenata divisa in due gruppi: palestra, bagni e massaggi per chi ha giocato contro il Bitonto; palestra e lavoro sul campo, corse e partitelle a tema per tutti gli altri. Fermi Floriano e Brienza: se per il fantasista di Cantù non c’è nessuna preoccupazione, l’ex attaccante del Foggia domani si sottoporrà ad accertamenti per verificare l’entità dell’infortunio. La sua presenza domenica è in dubbio.