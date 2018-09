La prima sconfitta del nuovo Bari di De Laurentiis arriva nel “derby”. Nel turno preliminare della Coppa Italia di Serie D i biancorossi sono stati sconfitti per 1-0 al San Nicola dal Bitonto di mister Pizzulli grazie al gol del barese Picci. Il Bari, seppur con l’attenuante delle seconde linee, non è riuscito a esprimere la propria superiorità tecnica ed è dovuto soccombere sotto la concretezza e rabbia agonista di un Bitonto che ha meritato la vittoria.

Come aveva promesso mister Cornacchini fa ampio uso del turn-over. In porta va il secondo Syalius, dietro c’è l’esordio dal primo minuto di Di Cesare e Nannini mentre sono confermati Mattera e Aloisi. Rivoluzionato il centrocampo con Brienza playmaker davanti alla difesa e Feola-Piovanello sui fianchi; in avanti ad assistere Pozzebon ci sono Liguori e Bollino.

Primo tempo noioso. Il Bari, ampiamente rimaneggiato ma con diversi uomini di categoria superiore in campo, non riesce a far emergere la propria superiorità tecnica. Così il Bitonto riesce a tener testa ai biancorossi quanto meno sul piano della corsa e della grinta, pur senza creare veri pericoli dalle parti di Syalius. Gli uomini di Cornacchini alzano gradualmente l’intensità: al quarto d’ora l’occasione forse più limpida col colpo di testa fuori di Pozzebon su cross di Nannini. Al 22 cerca il primo squillo Brienza ma la sua punizione finisce di poco alta. L’ultima palla gol del Bari nel primo tempo nasce dall’errore del centrale ospite Paradiso che tocca male di testa e fa involare Liguori verso la porta ma l’esterno scuola Napoli si fa rimontare e fermare.

Dagli spogliatoi la scossa non arriva. Anche nel secondo tempo il Bari inizia in maniera lenta e compassata e sono troppi gli errori in fase di impostazione. Il Bitonto, più concentrato e concreto, punisce: su un cross dalla destra Picci trova una torsione perfetta e batte Syalius. Ma sia prima che dopo il vantaggio i neroverdi vanno vicini anche al raddoppio in particolare con Patierno. Al quarto d’ora Cornacchini capisce che l’aria è amara e inserisce qualche titolare. Il primo a entrare è Floriano e la differenza si vede: l’ex Foggia si invola sulla fascia e offre in mezzo un cioccolatino da spingere in rete ma Pozzebon sbaglia clamorosamente sottoporta. Ma anche l’entrata di altri “big” (Neglia, poi Langella e Simeri) non fa cambiare marcia al Bari che continua a collezionare tanti errori in fase di rifinitura. Il Bitonto sfiora addirittura il raddoppio nel finale con un’azione solitaria di Patierno che si fa ipnotizzare da Syalius. Al triplice fischio è festa a sorpresa per il Bitonto.

PAGELLE

Bari (4-3-3): Syalius 6; Aloisi 6 Di Cesare 5.5 Mattera 6 Nannini 5.5; Brienza 6 (Simeri 5.5) Feola 6 Piovanello 5.5 (Langella 5.5); Liguori 5 (Floriano 6.5) (Bolzoni s.v.) Pozzebon 4 Bollino 5 (Neglia s.v.)

Bitonto (4-3-3): Figliola 6; Terrevoli 6 Montrone 6 Di Bari 6 Montanaro 6; Fiorentino 6 Biason 6 Zaccaria 6; Patierno 6.5 Lavopa 6.5 Picci 7