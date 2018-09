Sconfitta ai punti in terra toscana per Francesco Lezzi. Il pugile barese è stato infatti battuto da Orlando Fiordigiglio nell’incontro che si è disputato venerdì sera ad Arezzo.

Un match molto combattuto: entrambi i contendenti si sono beccati un richiamo ufficiale: primi tre round molto incerti, ultimi tre decisamente a favore di Fiordigiglio. Il verdetto al termine della sesta ripresa vede vittorio il pugile aretino ai punti.

“Sicuramente ci aspettavamo almeno un pari – ha dichiaro a fine match Lezzi – Però purtroppo fuori casa hai cartellini non si vince mai. Per me questo è stato un test match che sicuramente mi aiuterà per prepararmi al meglio per il titolo d’Italia”.