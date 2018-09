Grande match in vista per Francesco Lezzi. Il “gladiatore del Libertà” il prossimo 21 settembre affronterà il 34enne Orlando Fiordigilio, quattro volte campione d’Europa, due volte campione intercontinentale e primo nel ranking italiano con 28 vittorie e 2 sconfitte.

“Sono molto contento per questa opportunità – ha detto Lezzi che per l’occasione sarà accompagnato dal maestro Pietro Scaramella – Fiordigilio è un gran pugile che io rispetto e per me sarà un onore combattere. Sarà una Grande Battaglia”.