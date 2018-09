Niente ferma i ragazzi della HBari2003 che in questo fine settimana si sono allenati per essere in piena forma per il prossimo campionato nazionale di basket in carrozzina in serie B. Sedute di allenamento che richiedo un massimo sforzo sia fisico che mentale.

Gli allenamenti non finiscono qui e nella prossima settimana saranno presenti tutti gli atleti baresi tesserati con la squadra ma anche alcuni tra i nuovi acquisti come Florent da Napoli e Franca Borin da Vicenza e anche Samit che si sta dimostrando un ottimo innesto per la società barese che vuole essere protagonista nel prossimo campionato.

La società e gli atleti si aspettano il massimo sostegno da parte di tutti e invitano a partecipare alle prossime sedute di allenamento per vedere con i propri occhi l’impegno e il cuore di ogni atleta della HBari2003.