Presidente sarà Luigi De Laurentiis, Matteo Scala sarà il club manager e Luigi Cornacchini allenatore, per sé Aurelio De Laurentiis ha riservato il ruolo di presidente onorario, insieme all’altro figlio, Edoardo. Il nuovo Bari, o meglio la SSC Bari riparte da qui, sono queste le prime scelte rese note dal noto produttore cinematografico con due piedi, scarpe comprese, nel mondo del pallone.

Il club che prende sulle proprie spalle la gloria biancorossa del passato ricomincia dalla serie D anche se, stante gli scenari attuali che agitano il calcio fino ai massimi livelli, è presto per scrivere la parola fine. Il sogno mai celato è quello di tornare in serie A il prima possibile. Intanto ci sono nomi interessanti nel progetto, sponsor tecnico per esempio sarà Robe di Kappa. Tutta la macchina si sta muovendo molto in fretta, deve per forza visti i tempi strettissimi per prendere qualsiasi decisione. Intanto il Presidente, Luigi, ha già fatto sapere che per un po’ si trasferirà a Bari, per seguire meglio e da vicino squadra e società.

