In attesa che inizi il campionato, la SSC Bari sta continuando con la preparazione del prossimo campionato di serie D a Roma, sotto la guida del mister Giovanni Cornacchini. Ma De Laurentis non ha perso le speranze in un ipotetico ripescaggio in Lega Pro.

Fino ad ora nella rosa della squadra barese sono stati arruolati Roberto Maurantonio, portiere 37enne che ricoprirà il ruolo di riserva e preparatore, i portieri napoletani Davide Marfella e Giacinto Zinfollino. In difesa il mister conterà sull’esperienza di Luca Cacioli e Giuseppe Mattera, sul giovane napoletano Luigi D’Ignazio e Nicola Aloisi. A centrocampo Andrea Feola, Zaccaria Hamlili, Diego Acunzo e Mirko Bortoletti. Ancora in forse il messicano Alejandro Zamudio e Mauro Bollino. In attacco Simone Simeri.

Ma gli acquisti non si fermano di certo qui. La famiglia De Laurentis vuole aggiungere qualche pedina importante, certamente fuori categoria rispetto all’esperienza accumulata nel tempo come Ciccio Brienza. Il suo accordo con i biancorossi sembra cosa fatta.

Un altro nome importante è quello di Valerio Di Cesare, promosso in A con il Parma. La sua presenza nella SSC Bari non dovrebbe avere ostacoli. L’ultimo nome che potrebbe far parte della rosa è quello di Daniele Buzzegoli, svincolato dopo la fine del contratto con l’Ascoli.