Nuovo blitz dei De Laurentiis in città. Ieri proprietario e presidente della Ssc Bari erano a Bari per definire le ultime questioni in vista dell’avvio della nuova stagione che partirà ufficialmente a metà settembre.

Sul tavolo in primis la questione stadio. La nuova dirigenza ha avuto già l’opportunità di visitare uffici e campo del San Nicola ma di fatto non ne ha ancora formalmente la disponibilità. I De Laurentiis stanno limando i dettagli dell’accordo col Comune: si profila l’uso gratuito per 1 anno con manutenzione ordinaria (si stimano circa 250mila euro) a carico della nuova società.

Ma la proprietà del nuovo Bari è anche impegnata per trovare un nuovo main sponsor. Se quello tecnico è ufficialmente Kappa, al centro delle magliette della prossima stagione potrebbe comparire la chiacchieratissima DAZN, piattaforma per lo streaming delle partite. A quel punto non sarebbe escluso che proprio online si potranno vedere le partite dei nuovi galletti.