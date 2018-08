I tifosi del Bari hanno le idee molto chiare in fatto di televisione: se la piattaforma Sky non trasmetterà le partite, non ha senso tenere l’abbonamento. Un po’ questo assioma risuonava nei bar la mattina prendendo il caffè, per questo abbiamo voluto lanciare un piccolo sondaggio direttamente nella pagina Facebook di “Tutti pazzi per la Bari”.

Abbiamo chiesto chi avesse disdetto l’abbonamento Sky dopo la retrocessione oppure intendeva farlo; poche ore, e le risposte sono state diverse.

Qualcuno, da vero appassionato tifoso, si era portato il decoder fuori dall’Italia e siccome questo non si può fare, manteniamo l’anonimato; basta dire che non rinnoverà il contratto se Sky non farà vedere le partite di serie D.

Qualcuno la butta sul ridere, come Michele Campobasso che ha inviato richiesta di disdetta è ed cosciente che “ora comincerà il calvario delle loro telefonate”. Antongiulio Marziliano è ottimista perché “probabilmente Sky ci darà possibilità di seguire il Bari!”. Categorico e preciso Francesco Toriello che ha “tolto Sky perché non sono interessato alle altre squadre”.

La prende in satira Nicola Solazzo: “no Bari no party, gli ho risposto così al telefonista Sky quando mi ha chiamato per sapere il motivo della disdetta!”

Più “patriota” Claudio Volpicella che ammette di non avere Sky perché “meglio Telebari e Antenna Sud”. Forse la coppa del vero tifoso potrebbe andare a Giovanni De Santis che “dopo 13 anni ho disdettato immediatamente e sempre Forza Bariiiii”.

Numerose le risposte secche come “io” oppure “già fatto”, fatto sta che molti non hanno avuto timore delle penali per la rescissione anticipata del contratto oppure hanno limitato al minimo il loro pacchetto nella speranza di vedere di nuovo La Bari in televisione.

Poco convince Dazn, la piattaforma streaming che proprio al suo esordio ha creato diversi problemi e molte interruzioni. Ma l’imperativo resta sempre uno: con o senza diretta televisiva, il vero tifoso non smette di amare la sua squadra.