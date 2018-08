Da questa mattina la ditta Francese Agricoltura di Molfetta sta provvedendo a falciare l’erba all’antistadio comunale di Bari. Nei giorni scorsi era stata fatta l’ordinaria manutenzione al manto del San Nicola.

L’erba, alta più di 25 centimetri, ha reso più impegnativa del previsto l’operazione. Ironia della sorte, ad aggiudicarsi l’appalto comunale per la manutenzione dei due manti erbosi è stata l’azienda monopolitana Lapietra Giardini. Proprio la squadra di calcio di Monopoli è una delle 13 società che ha firmato il documento tanto contestato, in cui si minaccia il ritiro dal prossimo campionato nel caso di iscrizione in serie C della SSC Bari di De Laurentiis.

In seguito ad un accordo, Lapietra ha fatto in modo che l’intervento fosse eseguito dall’esperta azienda molfettese, che già si occupa della cura dei manti di stadi comunali oltre che della gestione del verde di alcuni enti pubblici. Francese Agricoltura è la stessa azienda alla quale si era affidato due anni fa l’ex presidente della FC Bari 1908, Cosmo Giancaspro. L’imprenditore di Molfetta lasciò al verde anche il titolare dell’impresa, che provvide a fare un’ingiunzione di pagamento di 15mila euro.

