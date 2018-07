Cosmo Giancaspro è stato nominato liquidatore della Fc Bari 1908. È quanto riporta l’Ansa al termine dell’assemblea straordinaria della società che non è riuscita ad iscriversi al prossimo campionato di serie B a causa della mancata ricapitalizzazione. Alla seduta non era presente Gianluca Paparesta, socio di minoranza.

Intanto i tifosi biancorossi continuano a chiedersi quale sarà la società del futuro. Dopo la nascita dell’AS Bari 1908 e della SS Dilettantistica Bari, torna in corsa l’ASD Bari 1908 di Nicola Canonico. L’imprenditore ed ex presidente del Bisceglie ha postato sulla sua pagina Facebook una immagine che non lascia niente all’immaginazione.

Nello scatto vento ritratti gli ex Totò Lopez, Sandro Tovalieri, Michele Armenise e Pietro Maiellaro. Il messaggio che accompagna l’immagine è: “Ci siamo anche noi! Forza Bari”. In posa anche Carmela Anaclerio, ex giocatrice delle Pink Bari e sorella dell’ex biancorosso Michele.