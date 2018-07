Oggi 30 luglio è ufficialmente l’ultimo giorno di permanenza della Fc Bari 1908 all’interno dello stadio San Nicola, scade infatti la concessione del Comune alla società di Cosmo Giancaspro. In realtà l’uso del condizionale è d’obbligo, l’imprenditore molfettese, che ci ha ormai abituato ai colpi di scena, avrebbe inviato una mail pec al Sindaco per comunicargli che non ha nessuna intenzione di andarsene.

Motivo dell’occupazione coatta, diciamo così, è il ricorso presentato contro l’esclusione dalla serie B dall’ex presidente di una società di calcio quasi fallita e senza più titolo sportivo, ricorso di cui aspetta ancora l’esito.

Dal canto suo Antonio Decaro, che ha ancora 24 ore di tempo per scegliere a quale cordata affidare la rinascita calcistica della città, ha fatto sapere che in caso di mancata restituzione dell chiavi invierà la Polizia Locale. La vergogna non riesce a trovare una fine.