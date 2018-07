Gli strascichi della vicenda Fc Bari continuano senza sosta, su un declino sempre più squallido. La decisione di non liberare gli uffici nello stadio San Nicola, e quindi la mancata restituzione delle chiavi da parte di Cosmo Giancaspro, ha fatto saltare la mosca al naso del sindaco, Antonio Decaro, che ha definito provocatorio l’atteggiamento dell’imprenditore. Il primo cittadino, oltre a prospettare l’intervento della Polizia Locale, ha inoltre minacciato di portarlo in Tribunale per danni all’immagine della città. A poche ore dalla scadenza dei termini per partecipare alla manifestazione d’interesse pubblicata dal Comune, i colpi di scena sembrano destinati a proseguire.

