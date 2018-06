A Bitonto l’estate è all’insegna dell’amicizia, del divertimento, della solidarietà ma soprattutto dello sport. Con l’imminente conclusione dell’anno scolastico, la società Sporting Club Bitonto, dal 17 al 24 giugno darà il via alla venticinquesima edizione del Trofeo Internazionale di minibasket “Carmine Nuzzacci”, meglio noto come Minibasket in Piazza.

La kermesse sportiva dedicata alla categoria Aquilotti, per i nati dal 2007 al 2008, vedrà affrontarsi per un’intera settimana 54 squadre provenienti da ogni angolo del mondo. Per l’edizione 2018 hanno infatti intrapreso quest’avventura Podgoriça e Kotor (Montenegro), Dubai (Emirati Arabi), Beirut (Libano), Buenos Aires (Argentina), Tirana (Albania), Toronto (Canada), Sarajevo (Bosnia) oltre che a squadre provenienti da tutta Italia. Le compagini saranno suddivise in ben 14 gironi, uno dei quali sarà ospitato proprio a Bitonto, prima di contendersi il titolo di campione nella giornata delle finali con sede a Matera.

Bitonto ospiterà per una settimana la formazione Africana di Lagos (Nigeria), stimolando non solo la sana competizione tra i propri tesserati, ma soprattutto, integrazione e socializzazione con culture e realtà differenti da quella locale.

Sei giorni di sfide ed eventi collaterali, tra Piazza Aldo Moro e la Tensostruttura comunale di via del Petto, che rappresenteranno un’importante vetrina per la nostra città e per tutta la comunità bitontina, prima del gran finale del 23 Giugno a Matera.