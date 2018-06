Sulla vicenda dell’acqua non pagata dalla Fc Bari all’Acquedotto pugliese, in queste ore sono circolate diverse voci contrastanti tra loro, che hanno inevitabilmente generato un po’ di confusione sia tra i detrattori che tra i sostenitori del presidente Giancaspro. Su come stanno le cose, siamo in grado di metterci un punto fermo.

Le bollette non pagate sono in totale 7, tutte recapitate in strada Torrebella e non presso la vecchia sede in via Sparano. Di seguito le date e gli importi:

-23/11/2016 di 2848,76 euro;

-03/03/2017 di 1066,93 euro;

-24/05/2017 di 167,24 euro;

-30/08/2017 di 196,07 euro;

-24/11/2017 di 1644,14 euro;

-28/02/2018 di 5951,47 euro;

-23/05/2018 di 1778,45 euro.

Il totale, visibile anche nel bollettino che siamo in grado di pubblicare e farvi vedere, ammonta a 13653,06 euro, oltre il doppio di quei 6mila di cui si è parlato, molto più vicino al 15mila euro di cui abbiamo dato notizia ieri per arrotondamento. A giudicare dalla data delle bollette, il mancato pagamento si protraeva già da un po’, un anno e mezzo, un lasso di tempo sufficientemente ampio per non far preoccupare “il buon padre di famiglia” che non si vede recapitare le fatture dal fornitore.