Si apre uno spiraglio per il futuro del Bari calcio. Dopo giorni tempestosi, in cui si è temuto un nuovo fallimento, il presidente Cosmo Giancaspro avrebbe infatti trovato un imprenditore pronto a investire nel club di strada Torrebella.

Il nome, ovviamente, è top secret. Ma a questo punto è probabile che Giancaspro si presenti alla prossima, cruciale, assemblea dei soci del 15-16 giugno, annunciando di aver trovato i fondi necessari per garantire la sopravvivenza del club.

Entro quella data, infatti, il patron deve trovare non meno di 5 milioni di euro per far fronte alle imminenti scadenze. Il Bari deve ripianare le perdine, abbattere il capitale sociale e ricostituirlo fino a raggiungere il minimo indicato dalla legge. Ma non solo. Entro fino giugno, Giancaspro deve anche pagare stipendi e contributi e soprattutto iscriversi al prossimo campionato presentando la fideiussione in Lega.

Fino a che non verrà fatta chiarezza sulla questione, però, il Bari resta di fatto paralizzato sul mercato. Mentre le altre società già si muovono da settimane cercando di programmare la prossima stagione, Giancaspro si ritrova con Grosso ormai in partenza (direzione Verona), Sogliano pronto a fare le valige e una squadra (quasi) da rifare.