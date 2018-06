All’indomani della bruciante eliminazione dai playoff, il club biancorosso ha annunciato le modalità per il rimborso degli oltre 10mila biglietti venduti per la sfida inizialmente in programma al San Nicola per lo scorso 26 maggio e poi rinviata e “spostata” al Tombolato.

Dalle ore 10.00 di lunedì 4 giugno 2018 e fino alle ore 18.00 di mercoledì 6 giugno, i tifosi potranno richiedere il rimborso totale del biglietto recandosi necessariamente allo stesso punto vendita dove è avvenuto l’acquisto. La restituzione del costo del biglietto comprensivo di diritti di agenzia, avverrà sempre nel punto vendita, a partire dall’8 giugno.

Il rimborso può essere richiesto anche da persona diversa dal titolare del tagliando. Per coloro che hanno caricato il titolo sulla propria tessera “LABARICARD” , sarà obbligatorio esibire la tessera e il tagliando promemoria segnaposto rilasciato all’atto dell’acquisto.