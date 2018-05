Sabato non si gioca. La decisione era nell’aria ma la conferma ufficiale è arrivata nel primo pomeriggio: il turno preliminare dei playoff fra Bari e Cittadella è rinviato al 3 giugno alle 18.30 ma su quale campo lo deciderà, di fatto, il Tribunale Federale.

La decisione, non esclusa dal presidente della lega B Mauro Balata alcuni giorni fa, arriva per dare modo ai giudici federali di esprimersi in merito al deferimento a carico del Bari per presunti inadempimenti fiscali: proprio ieri il tribunale aveva anticipato al 25 maggio l’udienza inizialmente fissata per il primo giugno.

La data del 3 giugno non è casuale: permetterà infatti anche un eventuale (e probabile) ricorso d’urgenza o da parte della società del patron Giancaspro o della Procura, qualsiasi sarà la decisione dei giudici della Federazione. Se il Bari avrà torto ricevendo 2 punti di penalizzazione “scalerà” in classifica e sarà costretto a giocare la gara secca al “Tombolato”. Diversamente la partita sarà confermata al San Nicola.

Insieme alla gara fra Bari e Cittadella slitta tutto il calendario del mini torneo per la promozione: l’altro turno preliminare in gara secca, Venezia-Perugia è stato fissato per il 3 giugno alle 21. Le semifinali si giocheranno il 6 giugno (andata) e 10 giugno (ritorno) mentre la finale avrà luogo il 13 giugno (andata) e 16 giugno (ritorno).

Resta comunque un vero e proprio pasticcio che farà terminare i playoff a mondiali già iniziati (la gara inaugurale è il 14 giugno). È davvero incomprensibile come il Tribunale Federale della Figc non sia riuscito ad accelerare i tempi visto che le date di fine stagione erano ben note così come la qualificazione del Bari era quantomeno plausibile già da alcune settimane.