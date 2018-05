Si deciderà giovedì 31 maggio alle ore 15 il destino del Bari. È fissato per quel giorno l’appuntamento con la Corte d’Appello Federale che dovrà esprimersi in merito al deferimento a carico della società biancorossa per presunti inadempimenti amministrativi.

La prima sentenza è costata l’inibizione per 3 mesi al presidente Giancaspro e soprattutto la penalizzazione di 2 punti in classifica che ha cambiato il volto dei playoff. Il Bari, difeso dall’avvocato Mattia Grassani, proverà a ribaltare la decisione per “riportare” la prima gara dei playoff tra i galletti e il Cittadella al San Nicola.

Qualsiasi sarà la decisione dei giudici, però, c’è una data certa: quella del 3 giugno quando si giocherà il turno preliminare in gara secca. Proprio in vista del match di domenica, il presidente del Cittadella, Andrea Gabrielli, è intervenuto sul Mattino di Padova, provando a calmare gli animi: “I tifosi del Bari saranno i benvenuti ma l’importante è non alzare i toni”.

Gabrielli ha difeso l’operato della società: “Il Cittadella si è comportato esattamente come avrebbe fatto qualsiasi altra società che si fosse trovata nella stessa posizione – ha sottolineato il numero uno dei veneti – Non avremmo voluto arrivare a questo punto, ma siamo stati costretti”. Gabrielli poi ha provato a spegnere le polemiche tra tifosi sui social: “Credo che alla fine prevarrà la sportività”.