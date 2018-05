Francesco Nitti è un caro amico che incontro quasi tutti i giorni quando accompagno mio figlio a scuola e passo davanti alla sua cartoleria in via Scipione l’Africano. “Vai alla finale?” mi chiede sapendo già la risposta: Videobank, l’azienda per cui lavoro, realizzerà l’integrazione televisiva alla finale di Champions League che si giocherà a Kiev, in Ucraina, il prossimo 26 Maggio tra Real Madrid e Liverpool.

“Ti faccio un regalo, portati questa, almeno porti il Bari in finale” mi dice mentre mi passa una busta con dentro una sciarpa del Bari Calcio. Il gesto mi fa sorridere ed al tempo stesso mi commuove perché, anche se non sono un appassionato di calcio, sento l’odore della fede verso una squadra e rivivo un po’ quel sano calcio a cui assistevo da piccolo, quando negli stadi non ci si picchiava ma si andava poi a mangiare una pizza insieme.

E così eccomi sul treno in direzione Roma e poi, via strada in “carovana” verso Kiev. 1600Km con tre mezzi televisivi per un appuntamento di lavoro che oramai si ripete da 4 anni (Berlino 2015, Milano 2016, Cardiff 2017 ed ora Kiev). E dentro lo zaino la sciarpetta che mi ha regalato Francesco, un impegno nei suoi confronti ma anche dei tanti tifosi del Bari che voglio mantenere e che, con il Quotidiano Italiano, vogliamo raccontare.

Vogliamo portarvi in questo viaggio che poi è un’avventura, farvi vivere cosa c’è dietro una partita di calcio vista a metà strada tra i giocatori e gli spettatori: come si vive da addetto ai lavori, quali sono le difficoltà di un lavoro bello ed affascinante, i miti da sfatare ed i messaggi da lanciare. E, soprattutto, vogliamo portare il cuore del Bari sul campo, accanto ai grandi che nella notte di Champions, in un clima che odora di magia, giocano un’emozione grande, la stessa che vogliamo far provare a voi.