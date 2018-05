Fc Bari di nuovo nel mirino della Procura Federale della Figc. A distanza di poco più di una settimana dal deferimento per presunti contributi Inps e Irpef non corrisposti, arriva infatti un secondo deferimento per il patron biancorosso Giancaspro e la stessa Fc Bari 1908.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Covisoc, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il presidente del Consiglio di Amministrazione del Bari Cosmo Antonio Giancaspro “per non aver consentito alla società Deloitte & Touche, incaricata dalla Covisoc, di svolgere l’attività di verifica ispettiva richiesta per il giorno 20 aprile 2018″.

Non solo. La Procura Federale accusa anche Giancaspro “di non aver prodotto alla Covisoc e alla società dalla stessa incaricata, copia di estratti conto relativi a diversi conti correnti intestati alla società Fc Bari 1908”.

Per il comportamento del presidente, anche la Fc Bari è stata deferita a titolo di responsabilità diretta. In questo caso, però, la società non rischia comunque penalizzazioni ma solo un’ammenda.