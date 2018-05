Bari si prepara per i playoff e al San Nicola si formano le prime code. In tanti si stanno presentando alla porta numero 1 dell’astronave di Renzo Piano per acquistare il biglietto per assistere alla gara contro il Cittadella in programma sabato prossimo.

I tanti supporter presenti oggi hanno trovato una sorpresa: in coda con loro anche il terzino Balkovec e l’attaccante Floro Flores. Inevitabili selfie e autografi. L’iniziativa potrebbe essere presto replicata: nei prossimi giorni i tifosi biancorossi potrebbero trovare altri dei loro beniamini.