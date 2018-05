È tutto pronto a Bari per il fischio d’inizio della sesta tappa del Neymar Jr’s Five 2018. Il torneo di calcio a 5, organizzato da Red Bull e che porta il nome della stella del Paris Saint German, si disputerà nel capoluogo pugliese sabato 12 maggio presso il Centro Sportivo Dicagno Abbrescia.

Giunto alla terza edizione l’evento è presente in Italia con 8 tappe. Dopo il successo delle prime cinque tappe, che si sono disputate a Milano, Torino, Padova, Firenze e Roma, oltre a quella imminente di Bari (12 maggio), il torneo si svolgerà anche a Napoli (19 maggio) e Cagliari (26 maggio), prima della Finale Nazionale in programma il 9 giugno a Milano.

La grande novità del 2018 è il torneo femminile, una competizione dedicata alle sole donne e che si svolgerà in contemporanea a quella maschile. Per l’occasione Red Bull Italia ha scelto come testimonial Regina Baresi capitano dell’Inter e icona del calcio donne in Italia. E proprio Regina Baresi è stata protagonista, insieme a Calciatori Brutti, del video promo dell’evento.

A Bari sono attesi oltre 250 ragazzi, pronti a scendere in campo per raggiungere la finale del 9 giugno. Le squadre, una maschile e una femminile, che vinceranno la fase nazionale, voleranno in Brasile per la finale mondiale, in programma sabato 21 luglio presso l’Instituto Projeto Neymar Jr di Praia Grande (San Paolo). Qui oltre a giocarsi la possibilità di vittoria, vivranno anche l’emozione di incontrare dal vivo la stella del Psg Neymar Jr.

Le regole del torneo, riservato a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni con solo due fuori quota per squadra, sono semplici e innovative: si gioca 5vs5 (le squadre sono composte da max 7 giocatori), per 10 minuti di tempo e senza portieri. Il format prevede che se una squadra segna, l’altra perda un giocatore. L’obiettivo è buttare fuori tutti gli avversari.