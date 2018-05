Si conclude con una seconda vittoria per KO alla settimana ripresa per Francesco Lezzi il match contro Steve Martin. Il “Gladiatore del Libertà” e il Team Sgaramella avevano sin dalla prima sfida le idee chiare nonostante il curriculum di tutti risposto dell’avversario: 23 match 15 vittorie di cui 12 vinti per KO 5 sconfitte di cui 3 per KO e 2 pari.

Lezzi aveva invece 23 match con 11 vittorie di cui 4 per ko 11 sconfitte di cui 1 per ko 2, ma il barese è stato capace di stravolgere i pronostici salendo nella classifica nazionale e Mondiale avvicinandosi sempre più ad un evento di spessore come esempio un titolo nazionale o europeo.

Un Lezzi molto lucido e freddo che ha combattuto con uno Steven Martin molto scorretto sopratutto in un clima tesissimo che si era già creato nel match precedente in una arena piena con circa 9 mila spettatori.

Il pugile barese, però, è riuscito a dominare il match per 5 riprese e proprio tra la sesta e la settima che come da strategia di gara dove rallentare per dare il massimo all’ottava ripresa lui di colpo mette al tappeto lo Steven alla settima ripresa rilanciando nuovamente la sua carriera per abiti titoli