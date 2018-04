Terzo posto. Angela Lepore, la “nostra” atleta di Pole Dance si è fatta valere anche all’Italian Pole contest di Modena e punta ormai dritta dritta al gradino più alto del podio: “Quest’anno ho partecipato nella categoria Elite e me la sono vista con delle atlete veramente forti – racconta Angela con soddisfazione- per me è come se fossi arrivata prima”.

Vita amorosa e sociale a parte, tutta relegata in palestra, Angela è anche allenatrice, una sua allieva era in gara, in una categoria diversa, allo stesso contest: “Ero più agitata io di lei – confessa – è stata un’emozione nuova per me, ma sono felicissima per la sua grande performance”.

Sdoganata per le donne, la pole dance è ancora vista con un certo sospetto dagli uomini: “C’è ancora del pregiudizio – ammette – ma arriveranno anche loro. Proprio un uomo, Enrico Filippini, un ballerino fortissimo a livello nazionale, sarà ospite nella mia scuola per un workshop”.