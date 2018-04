Il derby tra Foggia e Bari, in programma sabato 21 aprile alle ore 15, si giocherà col settore ospiti vuoto. Niente da fare per i circa 900 supporter che dal capoluogo erano pronti a muoversi per seguire gli uomini di Grosso.

Un primo segnale era stato dato già dal Cams (comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) che, dopo l’indicazione dell’Osservatorio sulla Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, aveva dato il suo parere negativo, catalogando la gara come ad alto profilo di rischio.

L’ultima parola spettava alla Prefettura che ha da quanto ci risulta avrebbe confermato la chiusura del settore ospiti. Niente trasferta quindi per i tifosi biancorossi: troppa elevata la tensione fra le due tifoserie, storicamente rivali, che metterebbe a rischio la sicurezza e l’ordine pubblico con possibili scontri.

La decisione ha scatenato grande delusione e negli ambienti biancorossi. All’andata, dopo un primo stop, fu permesso ad oltre 1300 tifosi rossoneri di assistere al match del San Nicola con tanto di dichiarazioni concilianti dei due sindaci. Rabbia anche tra i tifosi che non potranno assistere a una partita che si preannuncia caldissima visto che entrambe le squadre sono in corsa per i playoff.