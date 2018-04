Dopo quasi un mese e quattro pareggi consecutivi il Bari ritrova sorriso e vittoria: i biancorossi hanno battuto 1-0 la Virtus Entella conquistando tre punti fondamentali in vista del rush finale per i playoff. Agli uomini di Grosso è servito un bolide dalla distanza per sbloccare una gara a lungo dominata ma con tanti errori nella trequarti avversaria. Migliore in campo Basha, utile in interdizione e quasi perfetto in fase d’impostazione. Tra i peggiori, ancora una volta, Galano.

Grosso ritrova Henderson ma deve rinunciare a Nenè: in attacco ci sono quindi Improta e Galano ai fianchi di Cissè, riportato al centro del tridente. Confermati sia Basha che Iocolano a completare il centrocampo e l’intero pacchetto arretrato con Balkovec, Marrone, Gyomber e Sabelli.

Bari padrone del campo nella prima frazione ma gli uomini di Grosso faticano a trovare l’imbucata giusta, così si affidano soprattutto alle conclusioni dalla distanza. La scelta si rivela vincente: se il primo tentativo di Sabelli sfila vicino al palo, il secondo è una vera e propria sassata di Balkovec che si infila all’incrioco alla destra di Iacobucci. Il Bari ci prende gusto e un altro tiro da fuori di Henderson mette in difficoltà il portiere ospite costretto a una respinta maldestra ma Improta non è lesto nel tap-in. L’Entella si fa vedere soprattutto in contropiede ma i pericoli non mancano: al 13′ Benedetti costringe Micai alla deviazione in calcio d’angolo mentre l’occasione più limpida capita sul destro di La Mantia dopo un liscio di Gyomber: il tiro è potente ma finisce alto. Nel finale c’è anche tempo per un gol annullato per fuorigioco (giusto) di Cissè su cross di Balkovec.

Il secondo tempo vive di ritmi lenti e improvvise fiammate. Pallino del gioco sempre nelle mani del Bari che però nei primi 20 minuti non si rende mai pericoloso: serve l’innesto di Floro Flores al posto di uno spento Galano per ravvivare l’azione offensiva dei biancorossi. L’attaccante napoletano, prima di testa su cross di Henderson e poi di destro dal limite dell’area, costringe Iacobucci a due grandi interventi. Anche l’Entella punge poco e nel finale prova a gettarsi in avanti alla ricerca del pareggio ma il Bari, schierato con un prudente 3-5-2 con l’entrata di Anderson e Empereur, difende bene e riesce a portare a casa i tre punti.

PAGELLE

BARI (4-3-3): Micai 6; Sabelli 6 (Empereur 6) Marrone 6 Gyomber 5.5 Balkovec 6.5; Henderson 6.5 Basha 7 Iocolano 5.5; Galano 4.5 (Floro Flores 6) Cissè 6.5 Improta 5 (Anderson sv)

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Iacobucci 5.5; Ceccarelli 6 Pellizzer 6 Benedetti 6; Aliji 5.5 Ardizzone 5.5 Belli 5.5 Troiano 5.5 Crimi 6; Aramu 5 La Mantia 6