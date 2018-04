Foggia e Bari deludono le aspettative. Dopo una vigilia tesa e ricca di nervosismo, infatti, il derby tra “galletti” e “satanelli” è stato decisamente scialbo: il pareggio per 1-1 è nato dallo sfortunato autogol di Gyomber e dall’errore clamoroso di Guarna. Continua così la rincorsa a rallentatore di Grosso ai playoff: siamo al quarto pareggio consecutivo. Male tra i i biancorossi Improta e Tello mentre Nenè è sicuramente fra i migliori per gol e impegno.

Fabio Grosso, orfano di Henderson , ritrova però Basha che torna al posto in cabina di regia fiancheggiato da Tello e Iocolano. In difesa ci sono di nuovo Marrone e Sabelli a completare il pacchetto con Gyomber al centro e Balkovec sulla corsia mancina. In avanti fiducia a Nenè e Improta con il man of the match dell’andata, Cristian Galano.

Nel primo tempo il clima da “derby” lo si vive più sugli spalti che in campo dove i ritmi non sono eccessivi e la tensione agonistica resta nei limiti. Si assiste a tanti, forse anche troppi, errori in fase d’impostazione da ambedue le parti. Il Foggia si rende pericoloso soprattutto con alcuni cross dalle corsie dove Kragl e Zambelli mettono in serie difficoltà i loro dirimpettai. L’autogol nasce proprio da una di queste azioni: traversone basso di Zambelli, anticipo di Gyomber su Nicastro che però tocca sfortunatamente verso la propria porta. Dall’altro lato, il giro palla del Bari è lento è prevedibile e produce solo un tiro a giro dal limite di Galano che si spegne fuori. Per arrivare al pareggio serve un vero e proprio regalo dell’ex Guarna che fa un assist al bacio per Nenè che non può sbagliare.

Anche nella seconda frazione di gioco i ritmi di gioco sono sempre compassati così come restano i numerosi errori. Nel Foggia da segnalare un buon tentativo di Mazzero con risposta di Micai in angolo, e i soliti cross pericolosi specie di Kragl: su uno di questi è provvidenziale l’anticipo di Gyomber. Gli uomini di grosso tengono botta senza grandissimi affanni in difesa, ma mancano di lucidità e precisione in fase d’impostazione. Gli innesti decisamente tardivi, di Floro Flores e Cissè ravvivano il Bari che arriva al tiro in un paio di occasioni senza però rendersi davvero pericoloso. Nel finale le due squadre sembrano accontentarsi del pari o, molto probabilmente, hanno una paura di perdere.

PAGELLE

FOGGIA (3-5-2): Guarna 5; Calabresi 5.5 (Tonucci sv) Camporese 6 Loiacono 6; Zambelli 6.5 Agazzi 5.5 Greco 5 (Agnelli 6) Deli 6.5 Kragl 6; Mazzeo 5.5 Nicastro 5.5

BARI (4-3-3): Micai 6; Sabelli 6 Gyomber 5.5 Marrone 6 Balkovec 5; Tello 4.5 Basha 6 Iocolano 5.5 (Busellato 6); Galano 5.5 (Cissè 6) Improta 5 Nenè 6.5 (Floro Flores 6)