Grandissima soddisfazione in “casa cussina” per gli straordinari risultati ottenuti dai nuotatori del Centro Universitario Sportivo barese, per la prestigiosa medaglia d’oro ottenuta da Christian Dentico e per i riscontri cronometrici degli altri atleti.

Si sono appena conclusi i Criteria Nazionali Giovanili Primaverili di nuoto a Riccione.

La Sezione Nuoto del Centro Universitario Sportivo di Bari guidata dal responsabile tecnico Dario Giannone e dal tecnico Mario Pellegrino ha partecipato alla manifestazione con 4 atleti maschi.

Christian Dentico medaglia d’oro e quindi campione italiano Categoria Ragazzi I, cioè tra tutti i nati del 2003, nei 50 stile libero con il tempo di 23″30 che gli è valso anche il record regionale di categoria, che tra l’altro già gli apparteneva. Grandissima soddisfazione per questo risultato ottenuto nella gara più veloce che esista nel panorama del nuoto.

Davide Di Giacomo categoria Juniores 2° anno, migliora il suo personale nei 50 dorso conseguendo il 17° posto e giungendo 20° nei 50 farfalla

Andrea Pasculli categoria Ragazzi 2004, matricola e quindi prima apparizione per lui in questa rassegna italiana, migliora il suo crono personale nei 400 stile libero giungendo 19° e ottenendo il 24° posto nei 200 misti.

Andrea Sassanelli categoria Juniores 2° anno, arrivato a questa competizione dopo un lungo infortunio che ne ha compromesso la preparazione, è riuscito ad ottenere un ottimo 22° posto nella “sua” gara dei 100 stile libero.

Prossimo appuntamento i Campionati Regionali Primaverili Assoluti che si svolgeranno in casa, proprio al C.U.S. Bari i prossimi 21 e 22 aprile p.v.

1 di 3